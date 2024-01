Al lavoro per farci divertire

C’è chi brinda e si diverte, chi si ubriaca e chi festeggia con prudenza. E poi ci sono loro, i volontari e tutte le persone che la notte dell’ultimo dell’anno sono al lavoro, per garantire la sicurezza di tutti, per intervenire in caso di emergenza. Su tutti le forze di polizia, grande spiegamento di pattuglie sul territorio, dalla polizia locale ai carabinieri, la polizia di stato, la finanza, i vigli del fuoco tutti a sorvegliare le città in festa. E poi, i medici e gli operatori del 118, del pronto soccorso, delle pubbliche assistenze. Pubblichiamo le loro foto per dire un grande grazie a nome di tutti