Al teatro Alaleona va in scena ‘Il barbiere di Siviglia’

Una delle opere liriche italiane più note e apprezzate a livello mondiale approda in forma semi scenica al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio. Si terrà oggi alle 21,15 la rappresentazione de ‘Il barbiere di Siviglia’ del maestro Gioachino Rossini, portato in scena grazie alla collaborazione fra l’orchestra ‘Raffaello’ in forma ridotta, il coro ‘I Cantori della città futura’ diretti dal maestro Stefano Bartolucci, per la regia di Giuliano Ferri. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di lirica di tutto il territorio che potranno ascoltare alcune delle arie più celebri, spesso utilizzare come colonne sonore in film divenuti veri cult, il tutto all’interno della stagione concertista programmata dal teatro montegiorgese grazie all’impegno dell’associazione Dms guidata dal presidente Vincenzo Peroni, che mantiene viva a Montegiorgio una tradizione culturale molto apprezzata. L’opera sarà interpretata da Emanuele Giannino, Daniela Bertozzi, Carlo Marini, Alberto Bianchi, Basilio Gianandrea Novacchia, Elisa Serafini e Maurizio Menichetti. I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma ciaotickets oppure al botteghino prima dello spettacolo.