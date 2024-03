Al teatro comunale il comico Alberto Farina

In uno show il cui scopo principale è di divertire il noto comico romano, Alberto Farina, alle 21 di domani, darà vita nel teatro comunale dì Porto San Giorgio al piacevolissimo titolato ’Non è colpa mia se sono così’.

Alberto Farina racconterà gli aneddoti più o meno verosimili della sua stravagante famiglia e della sua controversa vita di coppia: dall’infanzia passata tra le ripetizioni di pongo in un malfamato quartiere di periferia dove i bambini rapinano gli zingari, all’impiego presso un call center dal quale è stato licenziato perché parlava troppo al telefono. Farina accompagnerà i suoi spettatori attraverso una Perversa Commedia di gironi surrealmente reali e realmente surreali con aneddoti, monologhi e battute, dove il politicamente scorretto c’è, ma è solo negli occhi di chi lo vede. Dalla triste ma divertente Cupinio, alla psichedelica isola di Montecazzo, passando per Torgnoranza…..il quartiere più pericoloso del mondo per chi ha un titolo di studio. Alberto porterà il suo pubblico in un metaverso fatiscente e perverso, dove le fantasie si confondono con le realtà dando vita a situazioni esilaranti, per le quali ci sarà da vergognarsi di ridere. Lo spettacolo, è organizzato da Isolani Spettacoli, in collaborazione con il comune. Biglietti disponibili sul circuito Ticketone (punti vendita e online). Info: Isolani Spettacoli 388-0543554 - isolani.eventi@gmail.com