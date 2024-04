Al teatro comunale la famosa operetta in tre atti ’Cin Ci Là’

Per la rassegna ’Ti racconto l’operetta’ alle 17 di sabato, verrà messa in scena nel teatro comunale di Porto San Giorgio la famosa operetta in tre atti ’Cin Ci Là’ scritta da Carlo Lombardo, musiche di Virgilio Ranzato. Ascolto guidato delle opere rappresentate in forma ridotta ed eseguite dal vivo da artisti in costume, con accompagnamento di pianoforte. Trama: Siamo a Macao, dove il Principe Ciclamino ha sposato la timida Principessa Myosotis e, secondo l’usanza, tutte le attività e i divertimenti sono sospesi finché non viene consumato il matrimonio, vista l’inesperienza dei due, però, l’attesa potrebbe rivelarsi assai lunga. L’arrivo da Parigi dell’attrice Cin Ci La, in procinto di girare un film a Macao, cade a pennello Info Proscenio Teatro 392.4450125. Ingresso libero.