Al via il ’Torneo del Cerro’

Il piccolo e suggestivo borgo di Cerreto, frazione di Montegiorgio, tornerà ancora una volta indietro nel tempo per ospitare la 2° edizione del ‘Torneo del Cerro’, gara valida per il campionato invernale di arco storico Fitast. Normalmente siamo abituati ad associate questo piccolo e suggestivo borgo a ‘Cerreto Medioevale’, rievocazione che si svolge ogni anno a primavera che richiama migliaia di visitatori; questa volta però ospiterà i gruppi di tiro con arco storico provenienti da tutte le principali città del centro Italia, che si ritroveranno a Montegiorgio per questo primo appuntamento della stagione. L’appuntamento è fissato per domenica 4 febbraio con inizio alle 8,30 e partenza dalle gare alle 9; i vari gruppi divisi per categorie: madonne e messeri, puelles e juvenis dovranno affrontare un percorso di 20 piazzole dislocate nei vari angoli del borgo, i punteggi saranno assegnati seguendo il regolamento Fitast. Tutti gruppi saranno vestiti in abiti storico, e questo contribuirà ad arricchire lo spettacolo. Per l’occasione è stato allestito anche un track food con l’intento di offrire un servizio ai vari gruppi e visitatori.

