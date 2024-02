Alessandro Bolzan ha firmato con il Cagliari

Cambio di casacca per il baby Alessandro Bolzan. Il calciatore classe 2005, figlio dell’allenatore Ruben, è appena stato ceduto dalla Roma al Cagliari. Nel comunicato ufficiale si legge che l’attaccante (in possesso del passaporto italiano e argentino) ha firmato sino al 30 giugno con opzione di prolungamento a favore dei rossoblù per altre due stagioni. Nato a Montevarchi ma cresciuto qui, tanto da militare nelle giovanili dell’AFC Fermo, Alessandro Bolzan era approdato alla Roma nel 2018 facendo grandi cose con la squadra Allievi. Per lui 13 reti in 23 presenze sfiorando il titolo di capocannoniere e indossando talvolta anche la fascia da capitano. Passato alla Primavera però il suo spazio si è ristretto, solo 6 presenze da subentrato per un totale di 42’ giocati in questa prima parte di stagione. Finito tra le riserve, ecco la decisione di cambiare, motivata anche dal desiderio di rientrare nel giro della nazionale in vista dell’Europeo Under19 (ha già disputato quello Under17). Curiosamente a fine gennaio anche papà Dario, che da giocatore aveva chiuso a Montegranaro, ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua carriera diventando allenatore del Sondrio. Ripartito dall’Eccellenza lombarda due mesi dopo l’esonero alla guida della Sangiustese VP, Eccellenza Marche. Andrea Scoppa