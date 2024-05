Allarme furti. Ronde e chat per contrastarli

Si sono dati da fare, i malviventi, anche nell’ultima settimana, mettendo a segno qualche furto, fortunatamente non riuscendoci in parecchi altri casi, agendo soprattutto in contrada Fonteserpe, Pescolla, via Elpidiense, Cretarola. I residenti, ormai logorati, si sono coalizzarsi per darsi man forte gli con gli altri. Così, nel volgere di un paio di giorni, il gruppo riunitosi in un Controllo del Vicinato spontaneo, ha avuto 70 nuove adesioni (240 in tutto) e la chat è in continua attività per segnalare tentativi di effrazione, furti o altre situazioni a rischio.

"Le forze dell’ordine fanno la loro parte, ma si sta muovendo tanta gente e, ogni volta che capita qualcosa a uno di noi, andiamo in gruppo sul posto" raccontano i residenti. Di casi da raccontare ce ne sono: "E’ accaduto che i malviventi stavano forzando le persiane di un’abitazione, pensando che non ci fosse nessuno in casa. Invece, dentro c’erano i residenti che, sentendo strani rumori hanno dato l’allarme, facendo scappare i balordi". E ancora: "Nel fine settimana, dopo avere tentato un furto in un’abitazione, sono scappati verso il fosso ma dopo un paio di ore, quando la situazione sembrava tornata tranquilla, sono di nuovo entrati in azione, provando in un’altra casa". Un altro tentativo si è verificato domenica sera, in zona Cretarola. C’è la convinzione che sono sempre gli stessi ad agire: "Si muovono lungo i fossi per cui scovarli non è facile. Il modus operandi è sempre quello, agiscono intorno alle 22, conoscono le zone e le abitazioni". Non mancano casi anche a Sant’Elpidio a Mare dove la notte scorsa, malviventi (visti spostarsi con il monopattino), hanno messo a segno un furto a Casette d’Ete e la notte prima c’erano stati altri tentativi nella stessa frazione. Sui casi di Porto Sant’Elpidio interviene il Pd: "La situazione sicurezza in città rimane grave, servono urgenti misure concrete e non propagandistiche. Il ‘piano Ciarpella’ si sta dimostrando inefficace. A maggio c’è stato un drastico aumento di atti criminosi (più di 10, uno ogni 2 giorni) verso cittadini ed esercenti. Nelle aree più colpite via Pescolla e Fonteserpe si sta procedendo con l’installazione della videosorveglianza ma la tempistica non è chiara. Stenta a partire un controllo del vicinato ufficiale e regolamentato e, intanto, i cittadini si organizzano, comunicando su apposite chat e organizzando ronde nel cuore della notte. Una situazione allarmante".

Marisa Colibazzi