All’auditorium Giusti sfida di improvvisazione

Si ride, stasera, all’auditorium ‘Giusti’ e non solo perché è tempo di Carnevale: si ride e il divertimento è assicurato perché va in scena la nuova sfida a squadre a colpi di improvvisazione del New All Star Game. Improvvisatori professionisti da tutta Italia si uniscono alla compagnia stabile dei Rishow per una serata ad alto tasso di divertimento e stupore. A rendere ancora più entusiasmante e coinvolgente l’originale spettacolo, una novità inserita quest’anno: saliranno sul palco e debutteranno, di volta in volta, anche i ragazzi della scuola di improvvisazione Rishow. La formula è sempre quella ormai ampiamente collaudata che vede il pubblico parte integrante dello spettacolo con i propri suggerimenti, anche assurdi e improbabili che renderanno le sfide sempre diverse, e con le votazioni della squadra che meglio ha saputo improvvisare sul tema scelto a caso, al termine di ogni round fino a decretare i vincitori finali. Uno spettacolo in cui il tempo vola, in cui gli improvvisatori riescono puntualmente ad entusiasmare il pubblico, affascinato nel vedere come è possibile inventare e dare vita a storie e sketch nel volgere di pochi minuti. Biglietto: 13 euro. Inizio ore 21,15.