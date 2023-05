Alternanza scuola lavoro, due ragazze in Spagna

Per l’alternanza scuola lavoro, due studentesse dell’alberghiero di Porto Sant’Elpidio, indirizzo enogastronomia, sono volate in Spagna, a Madrid dove hanno avviato da pochi giorni la loro esperienza di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) in un’azienda enogastronomica del posto, accompagnate dalla professoressa Mikaela Mercanti. Consuela Elena Caruta e Megan Gervasi (classi 4A e 4D) avranno così la grande opportunità di creare un primo contatto lavorativo in Spagna e di sperimentare in forma guidata lo stile di vita del Paese di cui stanno studiando la lingua. A Madrid, le due allieve, oltre che svolgere le 120 ore di formazione in azienda, potranno anche seguire un corso di lingua di 20 ore e scegliere tre le diverse attività culturali e ricreative proposte dalla scuola internazionale di lingue. Durante questo stage di alternanza scuola lavoro le studentesse alloggeranno presso una famiglia spagnola "e questo favorirà senz’altro la conoscenza della lingua locale e permetterà loro di praticare in maniera continua e costante ciò che apprenderanno in azienda" puntualizzano dal polo ‘Urbani’, sottolineando gli aspetti positivi di questa esperienza di scuola – lavoro che l’istituto superiore offre agli alunni più meritevoli grazie al progetto Pcto all’estero".