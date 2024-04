Alternanza scuola-lavoro per le classi dell’Urbani

Aveva per titolo ‘Visiting Professor’ ed è stata un’interessante esperienza formativa riguardante sei possibili professioni del settore psicoeducativo, quella vissuta dagli studenti della 3 D, indirizzo ‘Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale’ del polo scolastico Urbani, plesso di Sant’Elpidio a Mare. Nelle due settimane riservate ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) gli studenti hanno potuto incrementare i programmi curricolari con corsi di vari indirizzi: Esperto in tecniche di respirazione a cura di Mariella Zingaretti; Musicoterapeuta con Claudia Coccia; Clown Terapista a cura dell’Associazione Magicabula; Onoterapista con la Cooperativa ‘Amaaquilone’ e la Fondazione La Speranza ETS, coordinate da Pierluigi Riccioni; Esperto per la Pet-Therapy con l’associazione ‘Emotional Dog Mente’ e Beatrice Donzelli; infine, novità di quest’anno, un corso per docenti per la lingua Italiana dei segni, a cura dell’Ente Nazionale Sordomuti. Nei sei corsi è stata utilizzata una didattica di tipo laboratoriale, per consentire agli studenti di vivere in prima persona le metodiche presentate e di acquisire competenze sfruttabili in un futuro lavorativo.