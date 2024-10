Altro pareggio e rimpianti. La Samb mastica amaro

Che San Benedetto sia una pizza umorale lo si sapeva da tempo ma l’ulteriore conferma si è avuta dopo il 2-2 di Fossombrone. Dall’esaltazione per la "manita" rifilata all’Aquila alla crisi mistica dopo il pareggio di domenica scorsa, il passo è stato breve. E’ questo il "male" atavico di una piazza che vede fantasmi e crisi profonde al benchè minimo mezzo passo falso. Ed allora ecco salire sul banco degli imputati il tecnico Palladini ed alcuni calciatori attaccati esageratamente anche sui social con Eusepi in testa. Il primo perché con l’ingresso di D’Eramo al posto di Baldassi ha arretrato il baricentro della Samb, permettendo così al Fossombrone, sotto di una rete, di riacquisire coraggio buttandosi all’arrembaggio alla ricerca del pari poi raggiunto da Broso. I rossoblù quando attaccavano, avevano sempre creato occasioni da rete e con l’inserimento di un centrocampista, secondo i sapienti del calcio, Palladini avrebbe snaturato il gioco di una squadra che poteva chiudere il match da un momento all’altro. Resta comunque un dato di fatto importante. Anche se a tre lunghezze dalla vetta la Samb è, insieme proprio al Fossombrone, l’unica formazione imbattuta nel girone. Gli strali della tifoseria si sono poi abbattuti su Umberto Eusepi. L’esperto centravanti ha avuto un’occasione per segnare ma non lo ha concretizzata. L’ex Lecco, però si è reso utile facendo a sportellate con i centrali avversi ed aprendo così gli spazi per gli inserimenti di Lonardo e dei due esterni Baldassi e Kerjota. Non bisogna poi dimenticare che le reti metaurensi sono uscite fuori da una serie di errori difensivi a reparto arretrato schierato. Certo, in casa Samb si mastica amaro per il pareggio ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che questa squadra può giocarsela con le dirette concorrenti alla Serie C fino alla fine.

Lo scorso anno la partenza a razzo aveva illuso tutti. Eusepi e compagni sono a tre lunghezze dalla vetta con il campionato che è solo alla quinta giornata di andata. I rossoblù riprenderanno ad allenarsi questo pomeriggio la Samb a Stella di Monsampolo dopo il classico giorno di riposo. Domani, poi, Diego Fabbrini si sottoporrà ad una visita di controllo per stabilire come procede lo smaltimento del lieve stiramento muscolare alla coscia sinistra che lo ha fermato nelle ultime due partite. Per domenica prossima contro la Roma City, il fantasista rossoblù dovrebbe tornare a disposizione di Palladini.

Benedetto Marinangeli