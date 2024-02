Amandola azzera i costi per fare certificati anagrafici e di stato civile

Per ridurre la distanza fra istituzioni e amministrazione, attraverso una delibera la Giunta di Amandola, ha di fatto azzerato i costi di segreteria per accedere ai certificati anagrafici e di stato civile. Ad annunciarlo è stato il sindaco Adolfo Marinangeli, che attraverso la deliberà ha voluto semplificare i procedimenti per accedere ai servizi comunali e allo stesso tempo ridurre anche se in forma minima sulle spese dei cittadini. Con l’inizio dell’anno arrivano le comunicazioni per rinnovare carta d’identità o altri documenti utili per istruire pratiche di vario tipo, ora farlo sarà più semplice e soprattutto economico. Inoltre con l’adeguamento delle procedure alla Anpr è già possibile scaricare, dal 1 gennaio, tutte le certificazioni in piena autonomia e richiedere i certificati per posta elettronica senza costi di alcun genere. "Un altro passo in avanti per la Città di Amandola – spiega l’Amministrazione in una nota - che si pone all’avanguardia in tutto il territorio fermano, grazie all’efficienza e professionalità dei suoi collaboratori sempre alla costante ricerca di innovazione e di contenimento della spesa dei cittadini".