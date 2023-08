’aMare il Falerio’ Oggi in scena le fasi finali

Questo pomeriggio, dalle ore 18.30, in centro città, sono in programma le fasi finali del concorso ‘aMare il Falerio’ con degustazioni in compagnia di una Doc, promosso dalla Confartigianato, in collaborazione con Ais Marche, Camera di Commercio, Uni.Co e patrocinato dal Comune. Nei 10 locali che hanno aderito all’iniziativa (concentrati tra le vie Cesare Battisti, Umberto I, Don Minzoni e Piazza Garibaldi) sarà possibile degustare gratuitamente tutti i vini Falerio e Falerio Pecorino in concorso, abbinandoli a piatti enogastronomici al prezzo di 5 euro. Alla fine, saranno proclamati i vini vincitori della 19a edizione di Falerio d’aMare e dei ristoranti che hanno proposto gli abbinamenti più apprezzati dalla qualificata giuria.