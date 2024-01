Ambientalisti fanno appello alla Regione

Gli ambientalisti

costretti a prendere atto che le loro iniziative non hanno seguito, compresa la lettera-appello al sindaco perché recedesse dal portare avanti il progetto di spostamento da ovest ad est del lungomare delle tamerici con il rischio che muoiano. Vistisi inascoltati gli ambientalisti si sono rivolti al servizio forestazione della regione facendo presente che il filare di tamerici costituisce una formazione vegetale monumentate da tutelare. Riferiscono che il sindaco ha ricevuto in proposito una richiesta di chiarimenti che istruisce il procedimento e definisce "piuttosto ardita" l’ipotesi di trapianto. La speranza è che il servizio forestazione intervenga per impedire la traslazione delle tamerici. Secondo loro l’Amministrazione si è messa in un vicolo cieco, che rischia di avere serie conseguenze sulla realizzazione del progetto, di cui dovrà assumersi la piena responsabilità, perché certo non le sono mancate le occasioni di riflessione.