'Amici della Musica' a Montegranaro: Concerti di Assoluto Rilievo

Passano gli anni, la rassegna concertistica degli ‘Amici della Musica’ arriva alla 28a edizione mantenendo la barra dritta sulle scelte musicali e artistiche, puntando al meglio e portando a Montegranaro vere eccellenze del panorama concertistico nazionale e internazionale. "Anche stavolta abbiamo scelto esecutori che sono indiscusse autorità nel loro campo e programmi di assoluto pregio" assicura il Maestro Francesco Di Rosa, direttore artistico della rassegna e primo oboe dell’Orchestra di Santa Cecilia, presentando i concerti in cartellone. "Sono cinque straordinarie occasioni di ascolto" gli fa eco il presidente degli Amici della Musica, Germano Chiurchiù. Si parte il 22 ottobre con Christoph Hartmann (oboista dei Berliner Philarmoniker) con la nuova orchestra di Foggia, ‘I suoni del Sud’, e lo stesso Di Rosa: "Il programma è molto bello, con musiche di Vivaldi e Albinoni, Pasculli, Klosè e Verdi". Il 26 novembre, in collaborazione con Tam, ci sono altri due straordinari artisti: Daniele Di Bonaventura (bandoneon) e Peo Alfonsi (chitarra); il 21 gennaio torna Anna Tifu (violino) che si esibirà con Giuseppe Andaloro, "per la prima volta presente nel nostro cartellone – spiega Di Rosa –, eseguiranno partiture raffinatissime di Grieg e Prokofiev". L’11 febbraio, Di Rosa con il Circle Ensemble of Belgrado (archi), proporranno il concerto "che abbiamo tenuto a Belgrado, che mi era piaciuto molto e che ho voluto portare a Montegranaro". Si chiude il 17 marzo, con il Duo Mediceo, Francesca Amato e Sandra Landini "e, per la prima volta proporremo un concerto di pianoforte a quattro mani". La rassegna è sostenuta da Comune, Fondazione Carifermo e sponsor "grazie ai quali possiamo proseguire questa straordinaria e bellissima storia musicale a Montegranaro" aggiungono Di Rosa e Chiurchiù. Gli Amici della Musica non dimenticano la solidarietà: raccolta fondi per un orfanotrofio in sud Sudan dove opera Roberto Trisciani. I concerti al teatro ‘La Perla’ (ore 17,30). Biglietti: 10 euro (intero), 7 euro (over 65), 1 euro (under 18).