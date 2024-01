Andrea Bacci, eventi a 500 anni dalla morte

Una proposta di legge regionale per il cinquecentenario della nascita di Andrea Bacci, illustre medico, filosofo e scrittore di origini elpidiensi, con tanto di finanziamento di 30mila euro suddivisi in due annualità: se ne parla nella prossima seduta del consiglio regionale su iniziativa dei consiglieri Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui (Fi) che hanno già incassato il parere favorevole della commissione consiliare di riferimento. La valorizzazione della figura di Bacci (1524-1600) rappresenta uno dei punti salienti della programmazione culturale che l’amministrazione intende portare avanti avvalendosi di un comitato tecnico di cui faranno parte, oltre alle figure istituzionali della Regione, i vari referenti dei beni e delle attività culturali, sindaco e assessori in rappresentanza del Comune promotore e di altri che potranno essere coinvolti, associazioni culturali che intendono dare un loro significativo contributo alle iniziative che saranno promosse. Padre dell’idroclimatologia ed enologo, di Andrea Bacci si ricordano soprattutto due trattati sul vino e sulle acque: il ‘De Naturali Vinorum Historia’ e ‘De Thermis’ Il primo è una monumentale storia dei vini, ritenuto il più completo, preciso compendio dei vini, con descrizioni del modo di coltivare òl’uva, di vinificare e di abbinare i vini alle pietanze. Il secondo è ritenuto il più dotto trattato sulla storia delle acque e sulle qualità terapeutiche dei fanghi. Impegni di spesa che saranno coperti dal finanziamento di 30mila euro previsto dalla legge regionale.

Marisa Colibazzi