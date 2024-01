Andreatini: "Richieste per Spedalieri, può accadere di tutto"

Dopo il prezioso pareggio contro la Carrarese, è tempo in casa Fermana di rituffarsi nel mondo del calciomercato. Su questo argomento è intervenuto in conferenza stampa il ds Massimo Andreatini: "Sono pronto su diverse situazioni. Bisogna avere la pazienza di aspettare le esigenze degli altri club. È chiaro che noi dobbiamo fare tutto il prima possibile". La situazione in classifica e le varie difficoltà settimanali hanno costretto i gialloblù ad alzare sempre l’asticella. "Alla cena di Natale avevo chiesto di alzare il livello delle prestazioni di ognuno, perché non sappiamo neanche noi quanto può migliorare un giovane, quanto può prendere confidenza con questo tipo di calcio e con la categoria. Oggi lo ripeto: i ragazzi devono sempre alzare l’asticella. Comunque resta una squadra che va aiutata a livello tecnico e qualitativo. Io devo essere pronto e bravo a fare certe operazioni per coprire certi ruoli e migliorare quello che c’è da migliorare".

E sui tempi: "Ero in chiusura già la settimana scorsa, poi ovviamente non decido solo io: decidono gli agenti, decidono le società di appartenenza, e anche i giocatori hanno le loro esigenze". Riferimento a Marcandella, che, come detto su queste colonne, poteva arrivare già venerdì scorso. Stretta di mano definitiva rinviata all’inizio di questa settimana. "Ogni momento è quello buono in virtù del fatto che la prima settimana è sempre fatta di colloqui e dopo si può cominciare a stringere". Andreatini continua a parlare delle uscite: "È un mercato molto dinamico. Cominceremo già da lunedì (oggi per chi legge, ndr) a fare le prime uscite che sono già state impostate". Focus soprattutto su Marco Calderoni che, come raccontiamo da settimane, è fortemente desiderato dal Brindisi e ora è a un passo dai pugliesi. "Poi su quelli che ad oggi ancora non hanno certezze, è ovvio che possono entrare in operazioni di scambi o possono soddisfare richieste che possono arrivare. Stamattina, per esempio, hanno fatto sondaggi su due giocatori che in questo momento non sono in uscita, però può accadere di tutto". Come nella scorsa estate quando aveva rifiutato il Rimini, i fari esterni sono puntati anche su Spedalieri. "Già oggi mi sono arrivate richieste per lui, ma sarà difficile privarsene, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. A quel punto dovremo fare delle valutazioni. A oggi è un giocatore che, assieme agli altri, regge l’urto".

Contro la Carrarese, da sottolineare anche la buona partita di Fort, partito una sola volta da titolare prima di sabato. "Gli faccio i complimenti. Sono ragazzi che buttano il cuore oltre l’ostacolo e aiutano nei momenti molto importanti delle gare, come contro la Juve Next Gen. Sono ragazzi di cui fidarsi e a cui affidarsi. Con ciò non voglio dire che non possono sbagliare. Sbaglio io e possono sbagliare i calciatori".

Filippo Rocchi