Anffas e studenti insieme per difendere i diritti

L’associazione Anffas Fermana e gli alunni dell’Istituto superiore ‘Medi’ di Montegiorgio uniscono le forze nel nome dell’impegno civico. Gli allievi dell’istituto montegiorgese sono stati sempre molto sensibili ai temi di carattere civico, l’ultimo in ordine di tempo si chiama ‘Albero dei Diritti e della Partecipazione’.

Un laboratorio realizzato con tutte la classi dell’istituto ‘Medi’ che si inserisce all’interno del progetto ‘AffrancArsi’, realizzato grazie al contributo della Regione Marche. In previsione delle festività natalizie, i soci dell’Anffas Fermana hanno realizzato un albero di Natale decorato da pensieri e riflessioni di giovani studenti sul tema di diritti e partecipazione. In particolare, i giovani sono stati guidati dall’insegnante di religione a porre attenzione su cosa significa l’esclusione, gli ostacoli alla partecipazione sociale, il riconoscimento dei diritti e la creazione di consapevolezza.

"Ringraziamo la dirigente dell’istituto Laura D’Ignazi per aver accolto con piacere quest’iniziativa – sostiene il direttivo dell’Anffass guidato dal presidente Fortunato Cutini – l’insegnante Chiara Vitali per averla resa possibile e Maria Giulia Pacifici per aver accompagnato i ragazzi nella riflessione. Chiunque volesse appendere il proprio pensiero all’albero, per farlo diventare ancora più denso di significato, può recarsi alla Falerioteca a Piane di Falerone in via Brodolini 22, aperta dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19". L’iniziativa avrà anche future applicazione e punta a sensibilizzare i giovani del territorio attraverso attività artistiche e creative per esprimere le proprie emozioni e riflessioni: progetti di lettura e scrittura, laboratori artistici, realizzazione di podcast saranno alcune delle attività realizzate da Anffas Fermana e da altri partner di progetto.

Alessio Carassai