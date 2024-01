Aperte le iscrizioni al ’Baraonda 2024’

Archiviato il Natale, è già tempo di pensare ai colori e ai coriandoli, all’allegria del Carnevale. Si sono aperte ieri le iscrizioni per l’assegnazione di contributi a tutti coloro che vorranno partecipare a Baraonda 2024, il Carnevale della città di Fermo e Porto San Giorgio che vede come sempre la regia di Marco Renzi. Sono previsti contributi differenziati per i Gruppi Mascherati che terranno conto dell’entità dei gruppi stessi, ogni Comune ha inoltre riservato dei posti per associazioni provenienti fuori dal proprio territorio comunale. Torna così il Carnevale in piazza, proseguendo un cammino lungo oramai 35 anni a Fermo e 27 a Porto San Giorgio, torneranno ad animarsi le vie e le Piazze delle due Città con una serie di iniziative che verranno rese note prossimamente e che riporteranno colori, giochi, animazioni, teatro, feste e veglioni, rivedremo i due Re Carnevale, la loro acerrima nemica, la Regina Quaresima e poi Mengone Torcicolli, maschera tradizionale del fermano, sua moglie Lisetta, Lu Cucà, maschera sangiorgese e tutta la congrega delle figure entrate oramai nel patrimonio di questa manifestazione e che hanno consentito alla stessa di ottenete già da anni il prestigioso riconoscimento ministeriale di carnevale storico. L’iscrizione è gratuita, il bando e il relativo modulo di iscrizione sono scaricabili sul sito di Proscenio Teatro, per ogni informazione è disponibile il numero 335 5268147.