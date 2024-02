Appuntamento al teatro Emiliani con Luca Ward

Appuntamento da non perdere al Teatro Giacomo Emiliani di Rapagnano, con l’attore e doppiatore Luca Ward, che porterà in scena ‘Il talento di essere tutti e nessuno’ in programma per sabato 3 febbraio alle 21,15. La stagione culturale fortemente voluta dall’Amministrazione di Rapagnano in collaborazione con la Pro loco, offrirà la possibilità al pubblico di conoscere uno attore italiano molto conosciuto per le sue fiction, film, ma soprattutto per aver dato voce ai più grandi attori del panorama internazionale.