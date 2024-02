Area di sgambamento, lavori ormai ultimati

È il vicesindaco Andrea Balestrieri (assessore ai lavori pubblici) a dare notizia, attraverso i canali social, dei lavori ormai ultimati per l’allestimento dell’area di sgambamento cani nella zona sud della città, a ridosso della ferrovia e nei pressi della piscina comunale. L’area sarà terminata nei prossimi giorni, con il completamento dell’arredo urbano mancante, nello specifico panchine e cestini, oltre a una fontanella, con la delimitazione di due aree interne, riservate a cani di taglia piccola e media da una parte e dall’altra a quelli di taglia più grande, per evitare complicate convivenze. "Confido nel buon senso civico dei fruitori di queste aree affinché vengano lasciate sempre nel giusto decoro in modo da permettere a tutti di usufruirne in piena sicurezza e nel migliore dei modi – commenta Balestrieri – e ringrazio tutte le realtà che si sono adoperate per realizzare questo importante servizio per la collettività e per far correre in libertà e sicurezza i nostri amici a quattro zampe".