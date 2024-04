Arena Europa, approvata la riqualificazione

Approvato dalla Giunta municipale di Porto San Giorgio il progetto esecutivo riguardante la riqualificazione dell’arena Europa, una bella struttura comunale polivalente utilizzata soprattutto nel periodo estivo per lo svolgimento di iniziative di qualsiasi genere, specie quelle a carattere sportivo, tipo basket, con accentuazione per il mini, e il calcio a 5. Quella dell’arena Europa è una storia antica e prestigiosa. Nei più anziani risveglia sicuramente i ricordi di entusiasmi mai sopiti per imprese sportive inenarrabili o spettacoli di forte impatto emozionale e l’intervento di personaggi famosi. Quando il PalaSavelli era ancora molto distante dal sogno degli sportivi sangiorgesi, tra la prima e la seconda metà del secolo scorso, nell’arena si svolsero 30 tornei internazionali di basket femminile e nel 1966 vi si disputò il campionato europeo juniores di basket. Fu proprio grazie a queste iniziative che il nome di Porto San Giorgio venne conosciuto a livello nazionale ed internazionale. La sangiorgese basket (Quella con la S maiuscola) vi ha disputato le gare interne di campionato fino a quando passò a giocarle ne "La Pinetina per poi passare a giocarle ne "La Pinetina" attuale circolo tennis. Ed è iniziata la decadenza dell’arena che rimase abbandonata a se stessa e inutilizzata. E’ stata poi recuperata all’uso per lo svolgimento di sport minori e gare amatoriali di basket e calcio a 5. Ma senza effettuarvi gli interventi di cui avrebbe avuto bisogno dopo diversi anni di non utilizzo a cominciare da quelli indispensabili a garantire la sicurezza della struttura. Adesso pare proprio che l’amministrazione comunale, contrariamente al passato, sia intenzionata a mantenere le promesse fatte circa la sua riqualificazione. Il progetto approvato dalla Giunta prevede una spesa di 180.000 euro, di cui 100.00 il Comune di Porto San Giorgio li ha già ottenuti come contributo della regione Marche i restanti 80.000 verranno finanziati con gli oneri di urbanizzazione. Ora sarà tutta una corsa dell’assessore allo sport, Fabio Senzacqua, per appaltare subito l’opera in modo da averla disponibile per la realizzazione delle manifestazioni estive, Ben sapendo tra l’altro che se sfora l’estate l’intervento non potrà essere eseguito e tutto sarebbe da rimandare a settembre-ottobre perché in città d’estate non sono ammessi cantieri aperti.

Silvio Sebastiani