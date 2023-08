'Armonie della sera' a Sant'Elpidio a Mare: pianista Arciuli in concerto

Prosegue la carrellata dei concerti marchigiani di ’Armonie della sera’, rassegna ideata e diretta dal maestro Marco Sollini che nella XIX edizione vede 33 concerti diramati in tutta Italia, con le Marche sempre nel cuore dell’iniziativa. Dopo le serate a Gradara, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Torchiaro, l’appuntamento di questa sera vedrà impegnato il grande pianista Emanuele Arciuli, in concerto alla Collegiata di Sant’Elpidio a Mare, con inizio alle 21.15. Una magnifica occasione per ascoltare un pianista notevolissimo, riconosciuto come uno dei più autorevoli interpreti della musica del ‘900 e dei giorni nostri, specializzato nel repertorio di autori americani di cui vanta moltissime dediche e prime esecuzioni. Il programma per Armonie della sera di Emanuele Arciuli parte con composizioni romantiche di Edvard Grieg, tratte dai ‘Pezzi lirici’ per proseguire verso il novecento passando da Claude Debussy, alle pagine pianistiche di Wiliam Duckworth, John Cage, con la suggestiva ‘In a Landscape’, ed ancora Margaret Boonds, Connor Chee, sino al conclusivo Hommage to Thelonious Monk con la Variazioni su ‘Round Midnight’. All’interno del programma anche una prima assoluta del brano composto da Marco Sollini ‘Mèditation à Saint Francois d’Assise’ op.44. "Sono lieto di poter ospitare nuovamente al festival l’amico e grande pianista Arciuli", il commento di Sollini.