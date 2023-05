Arrestati per un grosso giro di anfetamine: una condanna a due anni e un patteggiamento

Erano pronti a immettere sul mercato un ingente quantitativo di anfetamina. Nei guai, dopo essere stati smascherati dai carabinieri, erano finiti due tunisini, rispettivamente di 38 e 40 anni. Il primo è finito alla sbarra ed è stato condannato a due anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’altro, invece, aveva patteggiato la pena di un anno all’epoca dei fatti. I due erano stati sopresi dai militari dell’Arma anche la somma di 600 euro, provento dello spaccio, pasticche di mannite e arnesi per il taglio dello stupefacente. Ad incastrare i due nordafricani erano stati i carabinieri della Compagnia di Fermo che, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di droga, li avevano denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria fermana. Una volta controllati erano stati sorpresi con la sostanza stupefacente e con le banconote che erano state sequestrate.

A seguito di ulteriori accertamenti era emerso che il 38enne, era stato colpito da un ordine di espulsione, e durante le operazioni di rito, allo scopo di sottrarsi ai militari dell’Arma, li aveva aggrediti sferrando calci e pugni e procurando ai militari lievi lesioni, prima di essere definitivamente bloccato. A quel punto il tunisino, dopo essere stato inizialmente denunciato, era stato arrestato e successivamente accompagnato nella casa di reclusione di Fermo.

fab.cast.