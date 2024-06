Arriva il ’Mundial Beach Soccer’

Una settimana di appuntamenti tra sport, spettacolo, solidarietà, moda, con tante novità: la 14esima edizione del Mundial Beach Soccer si presenta con un programma ricco, di grande appeal per una manifestazione che (a causa dei lavori in corso all’ex Serafini) si sposta sul lungomare centro, adiacente la pineta e la piattaforma da basket dove sarà allestito il beach soccer village. "Una location ideale" è stato ribadito durante la presentazione. L’evento, Trofeo Linea Oro Gioielleria e Calzaturificio Les Femmes, sarà dal 30 luglio al 3 agosto, ma si aprirà il 27 luglio, in piazza Garibaldi, con la seconda edizione dell’esibizione di danza sportiva Beach Dance Festival. "Parliamo di un torneo di alto livello, una manifestazione agonistica che va oltre lo sport ed è una vetrina per la città – è stata l’introduzione del sindaco Massimiliano Ciarpella - ha il supporto di associazioni di categoria ed attività commerciali, avrà una diffusa copertura sui canali Sky, è attenta alla solidarietà, abbraccia altre discipline sportive".

Sia Ciarpella che il consigliere regionale, Andrea Putzu (quest’ultimo primo promotore dell’evento in città insieme a Gabriele Vesprini) hanno ringraziato la Regione Marche che sostiene l’iniziativa e l’ha inserita nei programmi di promozione sportiva. Alla guida del Comitato Organizzatore c’è Agostino Renzi: "Siamo sicuri che la nuova location sarà un successo e che avremo una delle edizioni più riuscite". Nel dettaglio: oltre al Mundial cui parteciperanno Italia, Albania, Croazia, Lussemburgo, Germania e Gambia, ci sarà la presentazione dei tornei giovanili (circa 300 ragazzi): il 2° Torneo Amateurs, quadrangolare tra amministratori locali, Cna, sommelier delle Marche e la squadra della Solidarity International; la partita di solidarietà tra Anthropos e una rappresentativa delle nazionali presenti al Mundial; la sfilata di moda. Maurizio Iorio (ex calciatore, fondatore 25 anni fa della Lega Beach Soccer) ha ribadito: "La tappa di Porto Sant’Elpidio è per noi è il fiore all’occhiello e interessa molto anche a Sky. Si pensi che su 8000 ore di televisione, 500 sono state girate qui. Ho lavorato bene con la precedente amministrazione e avuto da subito un rapporto splendido con l’attuale. Trovo geniale l’idea della nuova location". Per Renato Camilli (Federazione danza sportiva) è grande l’attesa per il Beach Dance Festival, una ‘prova del fuoco’ dopo il grande successo dell’anno scorso.