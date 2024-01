Artigianato in affanno, su il settore edile

Forte richiesta di ammortizzatori sociali nel settore dell’artigianato, più solide le realtà calzaturiere di griffe, mentre grossa spinta all’economia Fermana, è data dal settore edile. Sono alcuni dei punti analizzati dal segretario della Cgil Alessandro De Grazia (foto), in merito al bilancio 2023 sulle condizioni di artigianato e impresa nel Fermano e le aspettative per il 2024. La situazione è diversa da settore a settore, ma De Grazia pone attenzione sulla necessità di costruire nuove relazioni tra lavoratori, sindacati e aziende volte a qualificare il percorso di ‘vita e lavoro’. Allo stesso tempo, il segretario rilancia, oggi più che in passato, il valore salvifico per il benessere dell’economia e della società custodito nel ‘Patto per il lavoro e lo sviluppo nel Fermano’ e nell’istituzione di un brand unico di qualità territoriale, da spendere a livello nazionale e internazionale. "Il settore che genera maggior preoccupazione sia per l’andamento dell’ultimo trimestre 2023 sia per le prospettive 2024 – spiega De Grazia – è quello delle piccole e medie imprese artigianali da cui deriva la forte richiesta di cassa integrazione e ammortizzatori sociali. Il rischio è che, al termine delle 26 settimane di cassa previste nel biennio, inizino i licenziamenti. Le piccole e medie aziende artigiane vivono di commesse e se mancano si creano problemi". Diversa la situazione per le imprese di griffe affermate che "nonostante un rallentamento nell’ultimo trimestre 2023 la fanno da padrone". Tra i settori economici più forti, quello edile. "L’effetto ‘bonus’ e la ricostruzione post sisma – aggiunge – portano il settore a essere trainante. La crescente quantità di ore lavoro versate in cassa edile, fa ben sperare per il 2024".

Paola Pieragostini