Artisti in mostra a Palazzo dei Priori

‘Mulini ad acqua dai Sibillini al mare’, è questo il titolo della mostra di acquarelli inaugurata a Palazzo dei Priori, che ha aperto l’attività dell’Associazione di FermoInAcquarelllo APS per il 2024. Hanno presentato la mostra la Presidente dell’associazione Judith Offord, MariaPia Funari, Paolo Sbattella ed Ettore Fedeli. L’esposizione, ideata dalla maestra Maria Pia Funari, prende spunto dal libro di Pino Bartolomei, Mulini ad acqua dai Sibillini al mare, edito da Andrea Livi Editore. In mostra sono presenti 30 acquarellisti per un totale di 57 opere; ciascuno ha utilizzato l’acquerello secondo la propria esperienza e sensibilità cercando comunque di ritrarre e contestualizzare luoghi reali che hanno rappresentato punti nodali di vita sociale e di sviluppo economico delle nostre campagne collinari e montane. La mostra rimarrà aperta sino a oggi dalle 16,30 alle 20. Questo l’elenco degli artisti che hanno partecipato Francesca Bambozzi, Maria Grazia Botti, Rossella Bracalente, Manuela Cabras, Caterina Catalini, Nadia Cognigni, Domenico Di Meco, M. Angela Ercoli, Maria Pia Funari, Lucia Gallucci, Mirella Gallucci, Giovanna Germani, Adria Isidori, Mario Laureati, Andreina Malatesta, Giuseppina Marota, Sandro Micozzi, Deborah Minnucci, Mattia Nasini, Luciana Nezi, Judith Offord, Angela Pallotti, Donatella Pelliccetti, Alessandra Ramia, Graziella Rogante, Maura Rogante, Tiziana Stampatori, Anna Maria Tentella, Cesare Verdecchia, Silvana Zummo.