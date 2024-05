"Ascoltiamo i cittadini e le loro esigenze"

Stefano Nespeca ha 35 anni, è graduato di truppa nell’Esercito, e candidato per la lista ‘Nuova Monte Rinaldo’ composta da: Carmelo Guccione, Rita Paternostro, Giovanni Miccoli, Maria Pia Trasatti, Giuseppina Di Gaetano, Andrea Zirpoli, Mauro Nespeca.

Nespeca, quali sono i motivi della sua ricandidatura?

"Risalgono nella gratificazione di aver contribuito all’azione amministrativa del quinquennio che si è chiuso e nella volontà di proseguire la strada della valorizzazione e raggiungimento di obiettivi condivisi che portino alla crescita e allo sviluppo di Monte Rinaldo".

Quale sarà la prima cosa che farà da amministratore se verrà eletto?

"L’ascolto dei cittadini e delle loro esigenze. Monte Rinaldo è un paese piccolo e come tale assomiglia ad una grande famiglia. E’ quindi possibile ascoltare i bisogni e le necessità di tutti e da qui ci metteremo a disposizione affinché tali esigenze vengano soddisfatte creando benessere. Presteremo particolare attenzione alle fasce più fragili della comunità, in modo particolare agli anziani con l’obiettivo di creare forme istituzionali di collaborazione con enti e associazioni, volte al supporto di questa fascia di età. Stessa attenzione verrà riservata ai giovani e all’intercettazione di fondi per la realizzazione di eventi e iniziative mirati a creare attrattiva turistica. Tra le nostre priorità anche azioni che promuovano il ripopolamento del borgo e l’intento di creare un sistema di servizi di collegamento (ad esempio con bus) con l’entroterra".

Perché votarvi?

"Perché abbiamo dimostrato di aver contribuito alla crescita del paese e perché continueremo a mettere al servizio della comunità le nostre idee".

p. p.