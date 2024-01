Il cambio di cooperativa per la gestione dell’assistenza domiciliare e scolastica nei comuni dell’Unione montana dei Sibillini che creato qualche disagio, ma il presidente dell’ente Fabrizio Vergari rassicura: "In pochi giorni il servizio ripartirà". La questione ha interessato una trentina di famiglie residenti nei comuni dell’Unione montana dei Sibillini, che ha partire da lunedì 15 gennaio si sono viste interrompere un servizio importante sia per la famiglia, ma soprattutto per i ragazzi con disabilità. A creare questo disagio un passaggio di consegne, infatti, a gestire il servizio secondo il contratto è stata fino al 9 dicembre la cooperativa ‘Pagefha’ di Ascoli Piceno, prestazione che è stata prorogata temporaneamente fino al 12 gennaio, che si è interrotta per l’Unione montana e l’Ambito territoriale sociale 24, hanno deciso di stipulare un nuovo contratto con la cooperativa ‘Cross Marche’. "Si è creato un piccolo vuoto nel passaggio di consegne da una cooperativa all’altra – spiega Fabrizio Vergari – ma abbiamo contattato tutte le famiglie interessate, spiegando la situazione e possiamo garantire che nel giro di pochi giorni il servizio riprenderà con regolarità e siamo fiduciosi sarà più efficace di prima". A pesare sul mancato rinnovo del contratto con la Cooperativa ‘Pagefha’, come indicato dall’Ats 24 un mancato accordo economico e alcune incongruenze fra il servizio erogato e quanto previsto nel capitolato di appalto. "Tutti i sindaci dell’Unione montana – ha dichiarato Marino Screpanti, sindaco di Montelparo – hanno valutato con attenzione e scelto di cambiare l’appalto in essere per il servizio di assistenza domiciliare scolastica, crediamo che ci siano dei validi motivi alla base di tale scelta. Comunque le famiglie sono state avvisate e i servizio riprenderà nel giro di pochi giorni".

Alessio Carassai