Assunti tre istruttori di vigilanza

Come è solito fare quando si avvicina il periodo estivo, il comandante della polizia municipale allo scopo di garantire nel migliore dei modi i servizi di competenza, a cominciare dalla sicurezza, integra l’organico dei vigili urbani assumendo degli istruttori di vigilanza a tempo pieno e determinato per sei mesi, a far data dal primo aprile. Nel Comune è conservata e vigente una graduatoria ad esito di procedura concorsuale per assunzioni per detta area di inquadramento, istruttori di vigilanza. Sono pervenute le accettazioni di 4 idonei. Verificato il possesso di tutti i requisiti necessari, il comandante dei vigili ha provveduto con l’assunzione di Silvia Rapino, Laura Iannone e Roberto Festa.