Atletico nella tana della capolista: "Serviranno carattere e coraggio"

Si torna in campo dopo soli da tre giorni dal fantastico exploit in trasferta a Chieti e anche stavolta per l’Atletico Ascoli il compito appare proibitivo. L’impegno di questo pomeriggio a Campobasso un casa della fortissima capolista è di quelli che hanno grande fascino ma che alla vigilia rappresentano una ‘missione quasi impossibile’. L’undici molisano guidato dal tecnico ormai ascolano d’adozione Rosario Pergolizzi, è una vera corazzata e servirà una grande impresa. Il tecnico dei bianconeri Simone Seccardini però subito dopo la vittoria a Chieti ha confermato che la sua squadra si esalta contro le grandi e soprattutto davanti al grande pubblico.

Mister Seccardini dopo la bellissima vittoria di Chieti un’altra trasferta in un campo storico come quello di Campobasso contro la prima della classe, una squadra forte con una rosa importante e un allenatore che conosce bene: che partita sarà?

"Conosciamo il valore del nostro avversario, una squadra molto esperta e con un organico ampio e di ottima qualità. Ho molta stima di Pergolizzi, sta facendo un ottimo lavoro, non è assolutamente un caso che da quando è subentrato in panchina stanno ottenendo questi risultati. Il Campobasso nelle ultime 7 gare casalinghe ha sempre vinto, questo dato ci dà la conferma delle difficoltà che incontreremo ma non deve assolutamente intimorirci, dovremo comunque cercare di imporre la nostra identità con coraggio e consapevolezza dei nostri mezzi".

Da quando lei è all’Atletico la squadra è scesa sempre in campo cercando la prestazione e con un’identità ben precisa ma in certi contesti i suoi ragazzi riescano a dare quel qualcosa in più?

"Sono contento innanzitutto perché, oltre alle prestazioni positive che abbiamo offerto, siamo stati costanti in tutte le partite che abbiamo affrontato, infatti il risultato finale, fino ad oggi, è stato in equilibrio contro tutti gli avversari che abbiamo avuto di fronte, questo evidenzia come la squadra sia competitiva per questo campionato, ma, allo stesso tempo, questo deve esserci da stimolo per continuare a lavorare in settimana con voglia e determinazione, solo così potremmo raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi".

Mancherà lo squalificato D’Alessandro che però è voluto partire con voi da vero capitano: dovrebbe riavere a disposizione Minicucci?

"Ho una rosa ampia e i protagonisti di questo gioco sono loro, i miei ragazzi che ringrazio sempre perché dal primo giorno tutti quanti si sono messi a disposizione del gruppo e dello staff, per questo ho piena fiducia in ognuno di loro ed ogni settimana si possono scegliere gli interpreti in base a quelle che sono le funzioni che il tipo di partita richiede. Sì purtroppo non ci sarà D’Alessandro che è stato squalificato ma avrò a disposizione Minicucci che ci offre anche alcune varianti offensive. Servirà una prova di carattere e coraggio".

Valerio Rosa