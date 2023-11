Attività motoria, ecco le novità

Riparte l’attività motorio riabilitativa per la terza età, con un numero crescente di sedi e una partecipazione in sensibile aumento di ultrasessantenni autosufficienti residenti in città. Il servizio è affidato alla cooperativa sociale Nuova Ricerca Agenzia Res e il Comune mette a disposizione i locali gratuitamente. Quest’anno le sedi salgono da 4 a 5 e, a Cretarola, Faleriense, Villa Murri e Corva, si aggiunge Fonte di Mare. Le sedute avranno cadenza settimanale fino a maggio con orari diversi da sede a sede e i partecipanti possono scegliere tra un pacchetto da 40 o 50 lezioni. Se nel 2022 le iscrizioni sono state 115 (29 alla Corva, 29 a Villa Murri, 17 a Cretarola e 40 alla Faleriense), quest’anno si contano già 138 iscritti: 31 alla Corva e a Villa Murri, 18 a Cretarola, 44 alla Faleriense e 14 a Fonte di Mare. C’è ancora la possibilità di iscriversi per i ritardatari, di iscriversi, contattando lo sportello servizi sociali del Comune a Villa Murri, dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al sabato, o chiamando lo 0734908332.

"La ginnastica per gli over 60 ha avuto ottime adesioni – commenta l’assessore ai servizi sociali Marco Traini – e per questo abbiamo voluto ampliare il numero di sedi".