Attività motoria per gli over 60

Attività motoria e riabilitativa per over 60. La Giunta approva l’intervento, via alle lezioni fino al giugno. Sarà gestito dalla cooperativa sociale Nuova Ricerca Res e si svolgerà nella palestra Baldassari e nel campo coperto dell’associazione Don Bosco. Le lezioni inizieranno nel mese in corso e si concluderanno nel giugno 2024. La domanda va presentata, unitamente al certificato rilasciato dal medico di famiglia, all’Ufficio Politiche sociali del Comune presso il Cortile delle Magnolie negli orari d’ufficio (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30). Il bollettino per il pagamento della quota di 110 euro per almeno 50 lezioni sarà fornito dall’operatore della cooperativa ad inizio corso. "L’attività è finalizzata a prevenzione, cura e riabilitazione di disturbi tipici dell’età" spiega l’assessore Lanciotti.