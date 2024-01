Attività per anziani anche a Marina Picena Il servizio di attività motoria per anziani è stato esteso al quartiere Marina Picena di Porto Sant'Elpidio. Grazie alla richiesta dei cittadini residenti, è stato possibile organizzare corsi anche nella sede del quartiere. Il calendario dei corsi è stato definito per tutti i quartieri cittadini, offrendo ai cittadini anziani la possibilità di partecipare.