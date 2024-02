Approvato dalla Giunta municipale di Porto San Giorgio il progetto di fattibilità tecnico economica riguardante la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in via delle Regioni, nel quartiere nord. La stessa giunta Ha dato altresì atto della volontà dell’amministrazione comunale di migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli dei pedoni transitanti in via delle Regioni, strada particolarmente frequentata poiché vi hanno la propria sede un centro sportivo, una casa di accoglienza e varie scuole, d’infanzia, primaria e media, il centro sociale nord e numerose altre associazioni, oltreché la parrocchia della Sacra Famiglia. L’esecutivo civico ha rilevato anche che il segmento stradale in questione, essendo di notevole ampiezza e con un tracciato pressoché rettilineo si creano le condizioni per cui la velocità delle autovetture in transito sia spesso sostenuta. La Giunta ha giudicato quindi necessario accogliere l’istanza dei residenti per garantire al massimo la sicurezza.