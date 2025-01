Auto a metano a fuoco in Autostrada. Illeso il conducente

Attimi di paura, ieri mattina in Autostrada A 14 per un’auto alimentata a metano andata a fuoco. Il fatto si è registrato intorno alle 8.30 nel tratto in direzione nord, compreso tra i caselli di Pedaso e Porto San Giorgio. Ad essere stata avvolta dalle fiamme dell’incendio scaturito da un probabile guasto, una Volkswagen Passat, fortunatamente accostata dal conducente, al margine della careggiata. Il luogo è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Fermo che hanno provveduto allo spegnimento del rogo con l’ausilio di liquido schiumogeno, dalla polizia stradale di Porto San Giorgio e dal personale della società autostrade. Non si sono registrati feriti o intossicati. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso la viabilità è stata temporaneamente interrotta, causando circa due km di coda in direzione nord.