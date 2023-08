Auto contro moto Un ferito a Torrette

Forse a causa del traffico congestionato finiscono per scontrarsi un’auto e un motociclo, ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida della due ruote trasferito in eliambulanza per accertamenti. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 10 in via Mazzini, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i volontari della Croce Azzurra. Le velocità dei due mezzi fortunatamente non erano particolarmente elevante, ma l’impatto ha fatto cadere a terra l’uomo alla guida della moto che ha impattato violentemente sull’asfalto. Proprio a causa dell’impatto per ulteriori accertamenti, è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata al campo sportivo nel quartiere nord, dove ad attenderlo c’erano i militi e il paziente già stabilizzato. Durante i soccorsi il ferito è rimasto sempre cosciente.

a. c.