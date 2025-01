"Avanti con fiducia, crediamo in noi"

La Yuasa Battery Grottazzolina sfiora l’impresa e strappa un punto d’oro in casa della corazzata Itas Trentino. Un prestazione di grande spessore per i grottesi che, in emergenza, hanno buttato comunque il cuore oltre l’ostacolo. Non può non essere soddisfatto coach Ortenzi al termine della sfida: "Ne recuperiamo uno e ne perdiamo un altro, non siamo fortunati con gli infortunati. Ho detto ai ragazzi che nelle ultime settimane abbiamo trovato risorse importanti anche se non siamo al completo, giocare a Trento era difficile ma dopo la fatica del primo set nel trovare ritmo, siamo riusciti a cambiarla anche grazie alla battuta".

Queste le prime parole di Ortenzi che poi aggiunge: "Quando prendi il via ci abbiamo creduto, stando sempre dentro la partita sia nel terzo ed anche nel quinto set che poi abbiamo perso. Per loro Michieletto ha risolto diversi problemi, ma portare via un punto è qualcosa che ci serve sia per la classifica sia per mostrare che la nostra pallavolo funziona. Dobbiamo avere fiducia e credere nella nostra forza".