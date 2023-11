Avanti Montegranaro: "Trasporto scolastico, servizio da potenziare"

Avanti Montegranaro torna a sollecitare l’amministrazione sul trasporto scolastico viste le problematiche e i disservizi che si verificano: "Chiediamo da due anni di potenziare il servizio per rispondere alle esigenze di scuola e famiglie. Abbiamo chiesto più scuolabus e investimenti sul servizio di pre e post scuola essendoci alunni che arrivano a lezione iniziata, altri che aspettano un quarto d’ora tra la fine delle lezioni e l’arrivo del pullman, altri che arrivano in anticipo e, come è accaduto, trovano la scuola chiusa". Rivolti al sindaco Endrio Ubaldi, i consiglieri di opposizione chiedono: "Ha considerato la possibilità di una convenzione con la scuola per un eventuale servizio di pre e post scuola? Dopo la sciagurata rinuncia al finanziamento per la costruzione della nuova scuola media, dopo il ‘pasticcio’ dell’avvio del servizio mensa al capoluogo, continuiamo a registrare una noncuranza per scuola e istruzione".