Aveva 50 grammi di eroina negli slip: nei guai un operaio

Aveva nascosto l’eroina negli slip sperando di non esser scoperto ma, quando i carabinieri l’hanno fermato per un controllo, è stato tradito dal suo nervosismo ed è stato scoperto. Nei guai è finito un operaio-pusher 40enne di Montappone in trasferta nel Maceratese. L’uomo è stato sorpreso e denunciato per spaccio dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata, perché trovato con 52 grammi di eroina ancora da tagliare. I carabinieri hanno fermato l’operaio pusher a Montecosaro Scalo, mentre era alla guida di un’Audi A3 e con lui c’era un altro uomo. Il 40enne si è mostrato subito nervoso e impaziente di riprendere la marcia. Così i militari dell’Arma si sono insospettiti e hanno approfondito il controllo, sia in auto che sulla persona. Le scrupolose verifiche hanno permesso di rinvenire negli slip dell’uomo un involucro con all’interno 52 grammi di eroina purissima, mentre in un borsello era nascosto un bilancino di precisione. A quel punto i carabinieri hanno fatto scattare una perquisizione a Montappone del 40enne, dove sono stati trovati altri due bilancini e materiale per il confezionamento.