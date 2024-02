Aziende in missione da Seul a Milano

Prima di partire per Milano con destinazione Micam alcune aziende del distretto calzaturiero del fermano sono impegnate fino a oggi a Seoul, presso il nuovo padiglione The Platz di Coex, il più importante centro espositivo di Gangnam, distretto che ospita i principali showroom, distributori, department stores e catene di negozi della capitale coreana, per la nuova edizione di Italian Fashion Days in Korea, l’appuntamento espositivo che presenta una selezione di collezioni di aziende italiane sul mercato coreano. La manifestazione vede protagonisti ben 61 brand italiani con le loro nuove collezioni per l’autunno/inverno 2024/25 di moda donna e uomo: abbigliamento, capispalla, calzature, pelletteria e accessori. "Siamo molto emozionati per questa nuova edizione invernale che porta con sé oltre 60 brand - afferma Alberto Scaccioni, amministratore delegato Ente Moda Italia -. EMI ha sempre creduto ed investito nel mercato coreano, che si conferma come uno dei più importanti sia per l’industria di abbigliamento che per la pelletteria italiana. Per questo ha scelto una location come quella di Coex, il più importante centro espositivo di Gangnam, nel cuore del distretto fashion di Seoul. La fiera fisica continua ad essere un momento di primaria importanza nel calendario della moda internazionale", Giovanna Ceolini presidente di Assocalzaturifici ha aggiunto: "Il mercato coreano è molto importante per l’industria calzaturiera italiana, parliamo del secondo nell’area del Far East - dice Giovanna Ceolini, Presidente di Assocalzaturifici -. Nel 2022 abbiamo esportato 1.867.600 paia di scarpe per un valore pari a 306,94 milioni di euro con un prezzo medio per calzatura di 164,35 euro, rappresentando di fatto il 10° mercato in termini di valore e il 17° in volume nella graduatoria dei Paesi di destinazione 2022. Un trend positivo da ormai dodici anni che viaggia con una marcia sostenuta. L’iniziativa di Seoul è il passepartout che garantisce alle pmi italiane di accedervi con successo e concretizzare le occasioni di business".

Vittorio Bellagamba