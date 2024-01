Bandiera lilla, trovati i fondi

Il fatto che, durante il consiglio comunale, l’amministrazione abbia dato risposte positive sul fatto che le risorse per creare le condizioni per ottenere la ’Bandiera lilla’ ci sono, ha indotto il consigliere di minoranza di FI, Bruno Maccarrone a ringraziare il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore al bilancio, Marco Traini, "per aver mantenuto l’impegno preso con l’approvazione della mozione consiliare presentata dal mio gruppo. Un risultato importante per il territorio e per la comunità trattandosi di un progetto legato al turismo della sostenibilità. capace di proiettarci in un ambito più vasto e farci conoscere come città attenta a ogni tipo di turismo e ai temi sociali". Per Maccarrone l’importanza del perseguire questo obiettivo investe anche l’ambito occupazionale e il miglioramento di servizi legati all’accoglienza turistica. "Rinnovo la mia piena disponibilità a collaborare " la chiosa del consigliere forzista.