Basili e Di Concetto convocati al raduno riservato agli under 10

Edoardo Basili, classe 2014, uno dei terribili ragazzi nel Circolo Tennis Porto San Giorgio è stato convocato nel raduno più importante della categoria under 10. Il 23, 24 e 25 febbraio farà tutti i test match con i migliori under 10 del centro Italia: le Marche ci sono due under 10 maschili e due femminili. Tra le donne l’altra portacolori del Circolo Tennis Penelope Di Concetto. Tutto tutto per ribadire e consolidare i grandi risultati che in queste categorie posizionano il circolo sangiorgese fra i primi circoli in Italia.