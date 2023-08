Bianchi e Carelli in servizio

Si è completato ieri il team che guiderà, per i prossimi quattro anni, l’azienda sanitaria fermana. Con il direttore generale Gilberto Gentili sono effettivi anche Simona Bianchi, direttrice sanitaria, e Alberto Carelli, direttore amministrativo, già alle prese con i temi più scottanti per l’Ast, a partire dalla modulazione del budget a disposizione. Da qui prenderanno le mosse gli incontri con le parti sindacali che hanno già denunciato quello che si annuncia come un periodo di tagli e di riduzioni di risorse per il personale sanitario. "Nei prossimi giorni – assicura il direttore Gentili – intendiamo convocare i rappresentanti sindacali per discutere le molte questioni che riguardano la sanità ed in primis le proposte di iniziative per il rispetto del budget sanitario mantenendo adeguati standard di prestazioni". Per Carelli si tratta di un ritorno, ha ricoperto già qui il ruolo di direttore dell’Area vasta 4, conosce già la situazione e si trova dunque pronto ad aprire tutti i dossier necessari.