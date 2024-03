Biblioteca comunale riaperta dopo i lavori

La biblioteca comunale dopo i lavori di ristrutturazione è tornata fruibile al pubblico e grazie ad una borsa – lavoro, ci sarà una responsabile a gestire i locali. Grazie ad un finanziamento del Gal Fermano del valore di 150.000 euro l’Amministrazione guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, aveva predisposto un intervento di recupero dell’immobile dell’ex prefettura. E’ stato rifatto ex novo il tetto, sostituiti e ammodernati tutti gli impianti tecnologici: nuovi arredi fra cui l’allestimento di una sala lettura. "La struttura è stata completamente riqualificata – spiega Marinangeli –.Al piano terra si svolgono le attività delle associazioni; mentre nei locali al primo piano è stata riaperta la biblioteca con annessa una nuovissima sala lettura e studio aperta a tutta la popolazione. Fortunatamente quasi in contemporanea abbiamo ottenuto una borsa lavoro della durata di un anno dalla Regione Marche, pertanto è stato allestito un par time che consentirà alla biblioteca di avere una figura di responsabile che gestirà tutte le attività per tre ore la settimana dal lunedì al venerdì".La biblioteca è aperta lunedì-venerdì ore 15-18.