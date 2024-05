"Bisogna dare aiuto ai genitori che lavorano"

Michele Ciccola ha 46 anni, è un operatore socio sanitario ed è candidato per la lista ‘Il Pane e le Rose’, composta da: Tiziana Cintio, Monica Ciuccarelli, Emiliano Cortellesi, Andrea Gramaccioni, Lorenzo Liberati, Mauro Morelli, Marco Moroni, Ida Natali, Riccardo Pistagnesi, Marta Sbrascia, Massimo Screpanti e Tiziano Traini.

Ciccola, perché questa candidatura?

"La passione per la politica e l’impegno civile, la riconoscenza per il paese che mi ha visto crescere e, in parte, formato come persona. Per riportare al centro della polita le persone, i giovani, le sacche di disagio presenti nel nostro territorio". Quale sarà la prima cosa da fare per il paese una volta eletto sindaco?

"Introduzione della figura dell’assistente sociale in funzione di ascolto, chiave di risoluzione delle esigenze dei cittadini in condizione di bisogno palese o presunto. Creazione di spazi di libera aggregazione a scopo culturale, ludico e ricreativo. Realizzazione di una comunità energetica nel territorio di Grottazzolina mediante il coinvolgimento di skateholders, quali imprenditori, enti locali e cittadini. Forme di sostegno ai minori e alla famiglie con genitori lavoratori: tempo pieno per completare l’offerta formativa esistente, collaborazione con le cooperative sociali per attività estive di sostegno alle famiglie. Si potevano indirizzare verso il sociale i vari fondi sisma e Pnrr".

Perché votarvi?

"Per ritrovare un volto umano e solidale. Per investire sulla formazione polito-sociale e culturale soprattutto delle nuove generazioni. Perché vogliamo riattivare il circuito della comunità solidale che ha costituito il valore aggiunto del nostro paese".

a.c.