Blitz sulla Faleriense, arrestato

Giravano tranquillamente per il territorio nonostante su di loro pendessero due condanne, i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio mettono fine alla loro spregiudicatezza. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Montegiorgio hanno dato seguito nel territorio di Magliano di Tenna lungo la strada statale ex 210 Faleriense, all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo, arrestando un nordafricano pregiudicato di 40 anni. L’uomo è stato sorpreso durante un controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava a bordo di un’utilitaria guidata dal fratello. Il provvedimento restrittivo era stato emesso a seguito di due estorsioni compiute dallo stesso individuo a Fermo a settembre 2023. L’arrestato è stato trasferito presso la casa di reclusione di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’importanza della presenza dei Carabinieri sul territorio è evidente: grazie all’intervento tempestivo dei militari di Montegiorgio, è stato possibile arrestare un individuo pregiudicato e pericoloso, colpevole di estorsione. La presenza dell’Arma sulle strade e nei luoghi pubblici è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire attività criminali, come in questo caso; l’arresto di questo individuo rappresenta un successo e un importante risultato. È grazie alla costante presenza dei Carabinieri sul territorio che è possibile contrastare efficacemente le attività criminali e garantire la tutela dei diritti e della sicurezza dei cittadini.

Sempre a Montegiorgio i militari della Stazione locale hanno sottoposto alla detenzione domiciliare, emessa della Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, e arrestato un pregiudicato laziale di 45 anni. Il provvedimento scaturisce da una sentenza a carico dell’uomo in questione per i reati di furto e ricettazione, commessi nel territorio laziale tra il 2006 e 2013. L’arrestato è stato tradotto presso una struttura di accoglienza del posto, dove dovrà scontare la pena residua di anni quattro, mesi undici e giorni quindici di reclusione, nonché tre mesi di arresto. Questo episodio dimostra ancora una volta l’importanza della presenza dei Carabinieri sul territorio. Grazie al loro lavoro costante e capillare, è possibile attuare le ordinanze emesse dalle autorità giudiziarie, contribuendo così al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Alessio Carassai