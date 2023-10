"Bocciate quasi tutte le mozioni a Montegiorgio: l'Amministrazione non ascolta" L'Amministrazione di Montegiorgio ha bocciato le mozioni presentate da "Insieme per Cambiare", tra cui lo sportello del Filo Rosa e la tutela del fiume Tenna. L'unica mozione votata all'unanimità è stata quella del "Diritto all'Oblio". La proposta di telecamere al cimitero non è stata ascoltata.