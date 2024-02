‘Bookpoint’ alla biblioteca Liberti: espositori dove prendere e lasciare libri

La biblioteca comunale Monsignor Germano Liberti di Montegiorgio, ha attivato da qualche giorno un nuovo servizio di promozione alla lettura. Già da qualche anno l’Amministrazione e la biblioteca comunale lavorano in stretta collaborazione su vari fronti con l’intento di incentivare la lettura specie fra i giovani: concorsi di lettura e recensione, mostre mercato del libro e altro ancora. L’ultima di queste iniziativa divenuta operativa da qualche giorno si chiama ‘Bookpoint’, ovvero espositori in cartone dove si possono prendere e lasciare liberamente libri. Questi dispositivi sono stati attivati all’interno di parrucchierie, negozi, aziende, cinema, studi medici che sono stati selezionati come luoghi di scambio; ovvero punti dove ognuno può prendere un libro e sfogliarlo o leggerlo mentre è in attesa, magari anche portarlo a casa e, se desidera, apporre un adesivo di gradimento prima di riportarlo nel Bookpoint. Sarà possibile anche incrementare i Bookpoint con i propri consigli di lettura e con i libri che ciascuno ritiene possano interessare altri lettori.

L’iniziativa, nata all’interno del progetto ‘Città che legge’ finanziato dal Ministero, è curato dalla biblioteca comunale con l’obiettivo di rendere l’accesso ai libri più agevole e immediato per tutti i cittadini, promuovendo la cultura come motore di progresso e coesione sociale.

"La nostra missione – dichiara l’assessore alle cultura Michela Vita - è quella di rendere la lettura più capillare possibile. I lettori o aspiranti tali potranno trovare i Bookpoint che saranno solo i mezzi per diffondere la buona e spesso salvifica pratica della lettura. Dopo la mostra mercato ‘Librovivo’, ‘Passeggiate letterarie’, la rassegna di incontri con gli autori, l’attivazione del gruppo di lettura e i bookpoint Montegiorgio diventa sempre più Città che legge".

Alessio Carassai