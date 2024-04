Borghetto incerto sul secondo gol. Carosso soffre

Borghetto 5,5 Sul gol di Guerra non può nulla, su quello di Nonge qualcosa in più. Per il resto amministra la situazione.

Spedalieri 5,5 Lascia il buco ad Hasa in occasione del gol. Cresce con il passare dei minuti. Si stacca spesso dalla linea difensiva, ma non sempre riesce ad anticipare gli avversari. Fort 6,5 Di testa vince parecchi contrasti. Guida bene la difesa limitando il più possibile l’attacco avversario. Come contro la Lucchese, una sola amnesia che però poteva costare cara.

Heinz 6,5 Contiene bene un cliente difficile come Sekulov. Solido e sicuro. Peccato per il problema fisico che lo costringe a uscire (dal 26’ st Eleuteri 5,5 Torna in campo dopo oltre un mese mezzo. Non riesce a incidere).

Niang 6 Divide la colpa della discesa di Hasa con Spedalieri. Molto meglio da mezzala (dal 32’ st Marcandella s.v.).

Scorza 6 Dà equilibrio alla squadra. Più ispirato quando gioca più basso davanti alla difesa.

Giandonato 6,5 Pennellata per il gol di Sorrentino. Entra Petrungaro e il mister lo sposta punta e fa bene anche lì (dal 26’ st Giovinco 5 Senza Sorrentino al suo fianco combina poco).

Misuraca 6 Ancora oggi fa il recupera palloni. Con l’esterno spesso illumina. Cala nel secondo tempo.

Carosso 5 Prende un giallo ingenuo. Non riesce a spingere sulla sinistra, difende male su Nonge in occasione del secondo gol avversario.

Paponi 6 Lotta e conquista qualche pallone nella trequarti avversaria (dal 1’ st Petrungaro 5,5 Ha sui piedi la palla del vantaggio ma non la impatta bene. Non riesce a incidere).

Sorrentino 6,5 Non stava giocando la sua miglior partita, ma quando la rete chiama risponde sempre presente (dal 32’ st Marcandella s.v.).

All. Andrea Mosconi 5,5 Non sa sfruttare la superiorità, preferisce aspettare e non fare all in. Nonge gli rovina i piani.

fi. ro